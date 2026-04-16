Sakarya Karasu açıklarında tespit edilen İHA benzeri şüpheli cisim, patlayıcı ihtimali üzerine SAS Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Operasyon sonrası bölgede herhangi bir parçaya rastlanmaması dikkat çekti.

TCG Barbaros tarafından Karasu'nun yaklaşık 30 mil açığında İHA benzeri şüpheli bir cismin tespit edildiği yönünde ihbar alındı.

SAS TİMİ DEVREYE GİRDİ, YOK EDİLDİ

Yapılan değerlendirmede cismin patlayıcı madde içerebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine Sualtı Savunma (SAS) Timi ile koordinasyon sağlanarak, cismin yerinde imha edilmesine karar verildi. Görev çerçevesinde TCSG-301, SAS Timi'ni alarak Karadeniz Ereğli’den bölgeye hareket etti. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından cisim, bulunduğu noktada kontrollü şekilde imha edildi.

Sakarya'da esrarengiz olay! Karasu açıklarında fark edildi, SAS Timi imha etti

TEK BİR PARÇASI DAHİ YOK

İmha işleminin ardından yapılan kontrollerde deniz yüzeyinde herhangi bir parçaya rastlanmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası