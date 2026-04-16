İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da esrarengiz olay! Karasu açıklarında fark edildi, SAS Timi imha etti
Sakarya Karasu açıklarında tespit edilen İHA benzeri şüpheli cisim, patlayıcı ihtimali üzerine SAS Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Operasyon sonrası bölgede herhangi bir parçaya rastlanmaması dikkat çekti.
Kaydet
Gündem 1 dk önce
TCG Barbaros tarafından Karasu'nun yaklaşık 30 mil açığında tespit edilen şüpheli cisim, SAS Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
- TCG Barbaros, Karasu'nun yaklaşık 30 mil açığında İHA benzeri şüpheli bir cisim tespit etti.
- Cismin patlayıcı madde içerebileceği ihtimali üzerine Sualtı Savunma (SAS) Timi ile koordinasyon sağlandı.
- Cisim, bulunduğu noktada kontrollü şekilde imha edildi.
- İmha sonrası yapılan kontrollerde deniz yüzeyinde herhangi bir parçaya rastlanmadı.
0:00 0:00
1x
TCG Barbaros tarafından Karasu'nun yaklaşık 30 mil açığında İHA benzeri şüpheli bir cismin tespit edildiği yönünde ihbar alındı.
SAS TİMİ DEVREYE GİRDİ, YOK EDİLDİ
Yapılan değerlendirmede cismin patlayıcı madde içerebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine Sualtı Savunma (SAS) Timi ile koordinasyon sağlanarak, cismin yerinde imha edilmesine karar verildi. Görev çerçevesinde TCSG-301, SAS Timi'ni alarak Karadeniz Ereğli’den bölgeye hareket etti. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından cisim, bulunduğu noktada kontrollü şekilde imha edildi.
TEK BİR PARÇASI DAHİ YOK
İmha işleminin ardından yapılan kontrollerde deniz yüzeyinde herhangi bir parçaya rastlanmadığı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR