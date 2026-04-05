Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Türkiye-Libya deniz anlaşmasını delmek için Libya'yı ziyaret etmişti. İngiltere merkezli The Arap Weekly” gazetesine konuşan diplomatik kaynaklara göre Halife Hafter, Atina’nın sunduğu teklifleri geri çevirerek Ankara ile iş birliğini güçlendirme yolunu seçti.

Yunanistan, İsrail-İran gerilimini fırsat bilerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin "Mavi Vatan" doktrinine darbe vurmak için Libya’nın doğusuna diplomatik bir çıkarma yapmıştı.

Atina yönetimi, Girit’in güneyindeki enerji sahalarını gasp etmek ve 2019’daki Türkiye-Libya anlaşmasını geçersiz kılmak için Hafter’e "sınır belirleme" teklifleri sundu.

Yunanistan'ın Mavi Vatan kumpası Hafter duvarına çarptı! İngiliz basını "Türk İHA'larına yenildiler" dedi

ARAP WEEKLY: "HAFTER'İN TÜRKİYE'Yİ SEÇMESİNİN BİR NEDENİ VAR"

İngiltere merkezli The Arab Weekly'nin analizine göre Hafter, Yunanistan’ın boş vaatleri yerine Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünü tercih etti.

"Hafter Al Khadim hava üssünde Bayraktar TB2 İHA'larını görmek istiyor" diyen İngiliz basını şu detaylara yer verdi:

"Sahadaki askeri ve siyasi ağırlığını pekiştirmek isteyen Hafter, Yunanistan’ın Türkiye aleyhine yürüttüğü diplomatik manevralara prim vermedi. Libya’nın doğusundaki yönetim, enerji ve güvenlik başlıklarında Türkiye ile daha yakın bir koordinasyon kurmayı hedefliyor. Özellikle son dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde gerçekleşen temaslar, bu yeni dönemin somut adımları oldu.

Hafter’in Yunanistan’ın diplomatik manevralarını bir kenara iterek Ankara ile yeni bir sayfa açmasının arkasında, Türk askeri teknolojisinin sahada oluşturduğu reddedilemez gerçeklik yatıyor. 2020 yılında Trablus kapılarındaki bozgunu bizzat yaşayan ve Türk İHA sistemlerinin 'durdurulamaz' gücünü tecrübe eden Hafter, bölgesel geleceğini Atina’nın kağıt üzerindeki vaatlerine bağlamayacak"

