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Teknoloji

Instagram'dan 10 yıl sonra radikal değişiklik! İşte yeni logo

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Instagram'dan 10 yıl sonra radikal değişiklik! İşte yeni logo

Instagram, 10 yıldır kullandığı logosunda değişikliğe gitti. Yarı el yazısı yarı baskı harflerden oluşan yeni tasarım resmen tanıtılırken, Instagram yöneticisi Adam Mosseri logonun "daha sade ve modern" olduğunu söyledi.

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Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 10 yıldır kullandığı logosunu değiştirdi. Uygulama, tanınabilir el yazısı yazı tipinden uzaklaşarak yarı el yazısı yarı baskı harflerden oluşan yeni bir logo tasarımına geçiş yaptı.

10 YIL SONRA YENİLENDİ

Instagram, son 10 yıldır kullandığı tanınabilir el yazısı yazı tipinden uzaklaşarak yeni logosunu tanıttı. Güncellenen logo, yarı el yazısı yarı baskı harflerden oluşuyor.

Instagram'dan 10 yıl sonra radikal değişiklik! İşte yeni logo
Başlık ResmiInstagram'dan 10 yıl sonra radikal değişiklik! İşte yeni logo

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın üst kısmındaki logo 10 yıldır değişmedi, bu yüzden yenileme zamanı gelmişti. Orijinaline ve her zaman Instagram'ı özel kılan sadeliğe ve işçiliğe göndermeler içeren, daha sade ve modern bir tasarım."

Birçok kullanıcı, güncellenmiş versiyonun "Instagzam" gibi göründüğünü belirtti. Bazı kullanıcılar da artık ikonik hale gelen el yazısı logosunun kaybına üzüldüklerini belirten yorumlarda bulundu. Yeni tasarıma yapılan olumlu yorumların ise organik kullanıcılardan gelip gelmediği tartışma konusu oldu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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