2026 yılının ocak-mart döneminde kullanıcılar internette en çok video izledi. İnternet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube, yüzde 16’sı Instagram’da gerçekleşti. Anlık mesajlaşmada ilk sırada Instagram, sesli konuşmada da WhatsApp aldı. İşte 3 aylık raporun detayları…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayınladı. Buna göre Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kullanıcılar internette en çok video izledi. İnternet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşirken Instagram yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı.

VİDEODA YOUTUBE ZİRVEDE Yılın ilk çeyreğinde toplam internet trafiğinde çevrim içi video paylaşım platformu YouTube'un ilk sırada yer aldığı görüldü. İnternet trafiği kategorilere göre incelendiğinde, "streaming" yani yayın tabanlı uygulamalarda da ilk sıra yüzde 57,4 ile YouTube yer aldı. YouTube'u yüzde 17,4 ile Instagram, yüzde 5,6 ile TikTok ve yüzde 5,5 ile Netflix takip etti.

ANLIK MESAJLAŞMA: INSTAGRAM Bireylerin iletişim kurmak için kullandığı "instant messaging" yani anlık mesajlaşma kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama yüzde 58,5 ile Instagram olurken Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı.

WHATSAPP ÜÇÜNCÜ SIRADA Anlık mesajlaşmada en çok kullanılan uygulamalar listesinde WhatsApp yüzde 7,3 ile üçüncü sırada, Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada konumlandı. Rapora göre kullanıcılar anlık mesajlaşma uygulamalarında sosyal medya tabanlı uygulamalara yöneldi. Geleneksel mesajlaşma servisleri daha sınırlı kullanıldı.

SESLİ KONUŞMADA ZİRVEDE HANGİ UYGULAMADA VAR? İnternet üzerinden sesli konuşma olan VOIP kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama da açık ara WhatsApp oldu. Toplam kullanım trafiğinin yüzde 61,2'sini oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumda yer aldı.

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