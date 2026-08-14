Fenerbahçe’den veda paylaşımı: Yolun açık olsun Fred

Sarı-lacivertli kulüp, Atletico Mineiro ile transferi için anlaşma sağlanan ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Brezilyalı futbolcu Fred için veda paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonunun ardından Türkiye kariyerine nokta koyan Fred, yeni sezonda ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'nun başarısı için mücadele edecek.

Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in, 2 milyon euro bonservis bedeli ve 500 bin euro bonus karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

"KARİYERİNİN YENİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR"

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos’a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Sambacı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 129 karşılaşmada 15 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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