Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i 3'te 3 yaptı

Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Ukrayna Premier Ligi'nin üçüncü haftasında Shakhtar Donetsk, Kharkiv ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Arena Livyi Bereh'te oynanan müsabakayı Shakhtar, 1-0'lık skorla kazandı. Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golü 1. dakikada Newerton Martins da Silva kaydetti.

Bu skorla ligde puanını 9'a çıkaran Shakhtar Donetsk, lider Karpaty Lviv'in averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı. Kharkiv ise 3 puanla 9. sırada kaldı.

Arda Turan'ın öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında Polesiye Jıtomır takımını konuk edecek. Kharkiv ise FC Kalynivka'yı ağırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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