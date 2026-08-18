Fenerbahçe'de hayal kırıklığı oldu, yeni takımı için rest çekti!

Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in, LaLiga ekibi Real Sociedad'a imza atmaya yakın olduğu ve transferi için maaşından feragat ettiği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Edson Alvarez'in, yeni adresinin İspanya olduğu belirtildi.

ÜCRETİNDEN FERAGAT ETTİ

Marca'nın haberine göre; LaLiga ekibi Real Sociedad, Meksikalı ön libero oyuncusu Alvarez'i kadrosuna katmaya çok yakın. 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımında forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham United'a ayrılık izni için baskı yaptığı belirtildi.

Edson Alvarez

F.BAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Fenerbahçe'de geçen sezon yalnızca 18 maça çıkan ve 1120 dakika sahada kalan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergilemişti. İngiliz ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Edson'un Transfermarkt'ta 15 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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