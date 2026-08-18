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Spor

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı oldu, yeni takımı için rest çekti!

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı oldu, yeni takımı için rest çekti!

Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in, LaLiga ekibi Real Sociedad'a imza atmaya yakın olduğu ve transferi için maaşından feragat ettiği ileri sürüldü.

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Geride kalan sezonda Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi West Ham United'da bulunan Edson Alvarez'in, yeni adresinin İspanya olduğu belirtildi.

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Marca'nın haberine göre; LaLiga ekibi Real Sociedad, Meksikalı ön libero oyuncusu Alvarez'i kadrosuna katmaya çok yakın. 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımında forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham United'a ayrılık izni için baskı yaptığı belirtildi.

Edson Alvarez
Başlık ResmiEdson Alvarez

F.BAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Fenerbahçe'de geçen sezon yalnızca 18 maça çıkan ve 1120 dakika sahada kalan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergilemişti. İngiliz ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Edson'un Transfermarkt'ta 15 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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