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Dünya

Süheyl Nedim Abbas yakalandı! Hakkında ağır suçlamalar var

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Süheyl Nedim Abbas yakalandı! Hakkında ağır suçlamalar var
Fotoğraf Başlığı Süheyl Nedim Abbas yakalandı! Hakkında ağır suçlamalar var

Suriye İç Güvenlik Güçleri, devrik rejimin tümgenerali Süheyl Nedim Abbas'ı yakaladı. Abbas'ın, çeşitli illerde Suriyelilere yönelik askeri operasyonlara katıldığı ve ihlallerde bulunduğu öne sürüldü.

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İç Güvenlik Güçleri tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Abbas'ın 2018'de Süveyda'daki Telul es-Safa operasyonuna saldırı grubunun komutanı olarak katıldığının belirlendiği ifade edildi.

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HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Açıklamada, Abbas'ın Dera, Humus ve İdlib'deki askeri operasyonlara da katıldığı, bu operasyonların bazılarında ateş açılması, top ve roketatarların kullanılması yönünde emir verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

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OPERASYON DETAYLARI AÇIKLANMADI

Nerede ve ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Abbas'ın, hakkında yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili yargı makamlarına sevk edildiği belirtildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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