Avustralya Uzay Ajansı (ASA), Queensland eyaletinde sahilde bulunan "gizemli cisimlerin" bir fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini bildirdi. Yetkililer, kürelerin tehlikeli madde içerebileceği ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

ABC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan ASA sözcüsü, Queensland'in kuzeyinde Forrest Sahili'nde bulunan "6 gizemli cisme" ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, hafta sonu bulunmalarının ardından yürütülen soruşturmaların, bu cisimlerin konumu ve özelliklerinin, yakın zamanda yörüngeden atmosfere yeniden giren bir fırlatma aracına ait olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Cisimlerin fırlatma aracına ait basınçlı kap olabileceğini aktaran sözcü, aracı ve fırlatıldığı yeri doğrulamak için uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını kaydetti.

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GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Öte yandan Queensland İtfaiye Teşkilatı, kürelerin bulunduğu bölgede 50 metrelik güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu. Yetkililer, bölgede benzer cisimler bulan vatandaşlara bunlara dokunmamaları, derhal bölgeden uzaklaşmaları ve acil yardım ekiplerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Yapılan değerlendirmelerde, kürelerin uzay araçlarında kullanılan yakıt tankları olabileceği ve içlerinde yanıcı ya da kimyasal açıdan tehlikeli madde kalmış olabileceği öne sürüldü.

Yerel basına göre koruyucu kıyafet giyen ekipler, muhtemel tehlikeli maddelere karşı küreleri polis gözetiminde özel atık varillerine yerleştirdi.

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