Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.

Malatya'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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