İhlas Haber Ajansı
Malatya'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Özetle DinleMalatya'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 3...
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3. Sayfa 2 dk önce
Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen tır ve otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Kaza, gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi.
- Seyir halindeki bir tır ile bir otomobil çarpıştı.
- Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.
- Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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