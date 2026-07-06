FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna kayıpsız devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. İlk turda oynadığı beş karşılaşmayı da kazanarak hem liderliği hem de ikinci tur biletini garantileyen ay-yıldızlı ekip, İsviçre karşısında namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken Erkek Basketbol milli takım maçı canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Grubunda çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, ikinci tura yükselmeyi ve grup liderliğini daha önce garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre karşısında da parkeden galibiyetle ayrılarak ilk turu 6'da 6 yaparak tamamlamayı amaçlıyor. Rakip İsviçre ise grupta oynadığı 5 maçın tamamını kaybetti. Henüz galibiyetle tanışamayan İsviçre, ikinci tur şansını da kaybederek grubun son sırasında yer alıyor. Peki, Erkek Basketbol milli takım maçı ne zaman, Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda?

Erkek Basketbol milli takım maçı canlı yayın: Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Erkek Basketbol milli takım maçı canlı yayın: Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı takip edebilecek.

Erkek Basketbol milli takım maçı canlı yayın: Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A MİLLİ TAKIM 1063. MAÇINA ÇIKIYOR

İlk resmi maçını 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan'a karşı oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre mücadelesiyle tarihindeki 1063. karşılaşmasına çıkacak.

Bugüne kadar 1062 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, bu mücadelelerin 552'sini kazandı, 509'unda mağlubiyet yaşadı. Milli takım tarihinde yalnızca bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Erkek Basketbol milli takım maçı canlı yayın: Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN UNUTULMAZ İSTATİSTİKLERİ

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takımımız, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Millilerimiz, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Millilerimiz, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

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