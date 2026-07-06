Gaziantep'te yıllardır sürdürülen Esnaf Sahresi geleneğinin 2026 yılı tarihleri belli oldu. Esnaf odalarının aldığı karar doğrultusunda bu yıl organizasyon önceki yıllardan farklı olarak 4 gün sürecek. 2026 Esnaf Sahresi ne zaman merak edilirken Gaziantep Oto ve Makina Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ramazan Balcı tarihleri duyurdu.

Esnaf Sahresi Gaziantep ve çevresinde yaşatılan köklü bir gelenektir. Geçmişi Ahilik kültürüne dayanan organizasyon, aynı meslek grubunda çalışan esnaf ve sanatkarların yılda bir kez bir araya gelmesini sağlayan sosyal ve kültürel bir buluşmadır. Berber, kuyumcu, marangoz, demirci, kasap ve birçok farklı meslek grubundan usta, kalfa ve çıraklar Esnaf Sahresi döneminde işlerine ara vererek mesire alanlarında buluşuyor. Gün boyunca birlikte yemek hazırlanıyor, yöresel oyunlar oynanıyor, türküler söyleniyor ve dayanışmayı güçlendiren etkinlikler gerçekleştiriliyor. Peki, Esnaf Sahresi ne zaman 2026?

Esnaf Sahresi ne zaman 2026? Bu seneki Gaziantep Esnaf Sahresi tarihleri duyuruldu

ESNAF SAHRESİ NE ZAMAN 2026?

Gaziantep Oto ve Makina Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ramazan Balcı tarafından yapılan açıklamaya göre Geleneksel Esnaf Sahresi bu yıl 9, 10, 11 ve 12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Esnaf Sahresi ne zaman 2026? Bu seneki Gaziantep Esnaf Sahresi tarihleri duyuruldu

Her yıl temmuz ayının ikinci haftasında cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen organizasyon, esnaftan gelen talepler doğrultusunda bu yıl bir gün uzatıldı. Etkinlik ilk kez perşembe gününü de kapsayacak şekilde 4 gün boyunca devam edecek.



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