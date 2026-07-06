2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı sonuçların açıklanacağı tarihi ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar, puanlarını öğrendikten sonra üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak merak edilirken gözler sonuç tarihine çevrildi.

2026 YKS tercih işlemleri de önceki yıllarda olduğu gibi elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ve sonuçlar için geri sayım başladı

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alırken, tercih takvimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih tarihlerini duyurması bekleniyor.

YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ve sonuçlar için geri sayım başladı

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı üniversite tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin tercih takvimini paylaşması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, duyurulacak tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ve sonuçlar için geri sayım başladı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih sürecine ilişkin ayrıntıların da ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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