Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sınavın üzerinde günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri hız kazandı. Peki, LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı takvimde ve kılavuzda sonuç tarihine ilişkin bilgilendirme yapmıştı. Yayımlanan takvime göre, LGS 2026 sonuç haftasına girildi. Bu hafta içerisinde LGS sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.Tercih süreci 13 – 24 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayacak.

LGS 2026 sonuç haftasına girildi! LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLARIN KRİTERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

"Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın puanıyla öğrenci alan okullara ilişkin iş ve işlemler yeniden düzenlendi.

Buna göre, aday okulun, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınmasında ve mevcut okulun izleme sürecinde, akademik başarının yanı sıra gerçekleştirilen proje ve program dışı faaliyetler, alınan sertifika, tescil ve belgeler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım ve elde edilen başarılar ile paydaşlarla yürütülen işbirliği çalışmaları değerlendirilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen aday okulların başvuruları, bundan böyle ocak ayında olmak üzere il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak.

Valilik onayıyla il milli eğitim müdürünün görevlendireceği, okulun bağlı bulunduğu birimi temsilen 1 il müdür yardımcısı veya şube müdürü ile 2 eğitim müfettişinden oluşan il değerlendirme komisyonu, aday okulları Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda yer alan ölçütlere göre inceleyerek değerlendirme raporunu oluşturacak.

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