YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacağını duyurdu. Yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda da yer alacak. Özvar yeni programlara ilişkin "Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır" dedi.

2 milyondan fazla öğrenci Yükseköğretim Kurulu Sınavı’nın sonucunu heyecanla beklerken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni üniversite programları hakkında açıklamalar yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açmaya hazırlanıyor.

YÖK'ten sürpriz karar! Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor, ilk kez açılacak… 2026 YKS Tercih Kılavuzu’na da eklenecek

TERCİH KILAVUZUNDA YER ALACAK

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

YÖK'ten sürpriz karar! Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor, ilk kez açılacak… 2026 YKS Tercih Kılavuzu’na da eklenecek

BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

YÖK'ten sürpriz karar! Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor, ilk kez açılacak… 2026 YKS Tercih Kılavuzu’na da eklenecek

Açılacak Programlar Hedeflenen Amaç Bu Yıl İlk Kez Öğrenci Alacak Lisans Programları Tarih ve Yapay Zeka Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. Finansal teknoloji Felsefe ve Yapay Zeka İşletme ve Yapay Zeka - - Biyoteknoloji ve Genetik - - Paramedik - - Balıkçılık Teknolojisi

ÖN LİSANSA 9 BÖLÜM

Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.

YÖK'ten sürpriz karar! Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor, ilk kez açılacak… 2026 YKS Tercih Kılavuzu’na da eklenecek

Ön Lisans Programları Yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama Yapay zeka destekli tasarım ve animasyon Dijital oyun teknolojileri Mobil güvenlik teknolojileri İlaç üretim teknolojisi Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği Hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği Laboratuvar hayvanları Balıkçılık teknolojisi

“DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK”

YÖK Başkanı şunları söyledi: Yükseköğretimde dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam edeceğini, çağın gerisinde kalan programların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, "Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

Özvar “Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır" diye vurguladı.

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