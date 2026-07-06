Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde dünyanın gözü Ankara'ya çevrilirken, NATO'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. NATO'nun resmi Instagram hesabında yayımlanan videoda, Anıtkabir'den Etnografya Müzesi'ne kadar Ankara'nın birçok simge yapısına yer verildi. Başkenti dünyaya tanıtan bu paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından bir kez daha NATO'nun en kritik toplantılarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan özel paylaşım, zirve heyecanını artırdı.

Başkent, tarihi zirveye hazır! NATOdan Ankara paylaşımı: Her köşenin anlatacak bir hikayesi var

“HER KÖŞENİN ANLATACAK BİR HİKAYESİ VAR”

NATO'nun resmi Instagram hesabında yayımlanan videoda Ankara'nın tarihi ve kültürel simgeleri ön plana çıkarıldı. Animasyonlu harita üzerinden Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Etnografya Müzesi tek tek gösterilirken, paylaşımda "Anıtkabir ve Ankara Kalesi'nden Etnografya Müzesi'ne kadar her köşenin anlatacak bir hikayesi var." ifadeleri kullanıldı.

Başkent, tarihi zirveye hazır! NATOdan Ankara paylaşımı: Her köşenin anlatacak bir hikayesi var

Başkentin tarihi mirasını uluslararası kamuoyuna tanıtan paylaşım, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Zirve öncesinde yapılan bu paylaşım, Türkiye'ye yönelik anlamlı bir jest olarak değerlendirilirken, Ankara'nın tarihi ve kültürel kimliği de dünya kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Ankara'da düzenlenecek zirve, NATO'nun ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından kritik toplantılardan biri olarak görülüyor. "Belirsizlikler çağı" olarak nitelendirilen mevcut uluslararası ortamda gerçekleştirilecek zirvede, ittifakın güvenlik politikaları, külfet paylaşımı ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılması beklenen zirvede, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 ülkeleri olarak bilinen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer alacak. Böylece Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemleri aynı platformda buluşacak.

Başkent, tarihi zirveye hazır! NATOdan Ankara paylaşımı: Her köşenin anlatacak bir hikayesi var

TÜRKİYE, ZİRVENİN STRATEJİK AKTÖRLERİNDEN

Türkiye açısından zirvenin, ülkenin diplomatik ağırlığını, savunma sanayisindeki kapasitesini, kriz yönetimindeki rolünü ve lider diplomasisini uluslararası arenada bir kez daha ortaya koyması bekleniyor.

Siyasi ve askeri açıdan tarihi önem taşıyan zirve öncesinde Ankara'da hazırlıklar sürerken, NATO'nun başkenti tanıtan paylaşımı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, hem diplomatik hem de kültürel yönüyle küresel vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

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