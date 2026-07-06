Ankara’da yarın başlayacak olan “NATO 3.0” zirvesi Erdoğan’ın ev sahipliğinde en geniş katılıma sahne olacak. Caydırıcılıktan savunma sanayiine kadar önemli kararlar alınacak. Türkiye’nin savunma sanayii zirveye damga vuracak.

Ankara yarın NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. 2 gün sürecek zirve için 32 müttefik ülkenin devlet ve hükûmet başkanları ile yaklaşık 100 bakan, binlerce yabancı heyet mensubu ve 3 bine yakın uluslararası basın temsilcisi Ankara’ya gelecek. Zirvede ‘NATO 3.0’ olarak tanımlanan, ittifakın yeni rotası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek tarihî buluşmada güvenlikten savunma sanayiine, Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar küresel gündemin en sıcak dosyaları masaya yatırılacak. Türkiye ise krizlerin tam ortasındaki jeopolitik gücü, diplomatik ağırlığı ve savunma kapasitesiyle zirvenin en stratejik aktörlerinden biri olarak öne çıkacak.

Trafik düzenlemelerinden hava sahasına kadar olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı zirve, Türkiye’nin değişen küresel güvenlik mimarisindeki ağırlığını da gözler önüne serecek. Bugünden itibaren Ankara’nın ana arterlerinde kapsamlı trafik kısıtlamaları uygulanacak. Esenboğa ve Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde güvenlik çemberi oluşturulacak.

Dünya Ankara zirvesine kilitlendi! NATO'nun en kritik zirvesi, ittifakın geleceği başkentte şekillenecek

TRUMP’A YENİ HAVALİMANI

Zirve için üç havaalanı da aktif olacak. Devlet başkanlarının önemli bölümü Ankara Havalimanı ile Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak. Bazı askerî ve özel uçuşlar ise Mürted Hava Meydanı üzerinden gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Ankara’ya geleceği açıklandı. Güvenlik nedeniyle liderlerin hangi havalimanına ineceği açıklanmazken Trump’ın yenilenen Ankara Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

Dünya Ankara zirvesine kilitlendi! NATO'nun en kritik zirvesi, ittifakın geleceği başkentte şekillenecek

LİDERLER KÜLLİYE’DE BULUŞACAK

Zirvenin devlet ve hükûmet başkanları oturumu ve liderler yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Dışişleri bakanları toplantıları, çeşitli ortak oturumlar ve ikili görüşmeler de aynı yerleşkede yapılacak. NATO Savunma Sanayii Forumu ise ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. Millî Savunma Bakanlığının AY YILDIZ Müşterek Karargâhında da Savunma Bakanlarına bir resepsiyon verilecek.

Dünya Ankara zirvesine kilitlendi! NATO'nun en kritik zirvesi, ittifakın geleceği başkentte şekillenecek

NATO 3.0 DÖNEMİ ŞEKİLLENECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’da derinleşen krizler, siber tehditler, uzay ve yapay zekâ destekli savunma teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, NATO’yu yeni bir güvenlik anlayışına taşıyor. Uzmanların “NATO 3.0” olarak tanımladığı bu yeni dönemde ittifak, yalnızca kolektif savunmaya değil; yüksek teknoloji, hibrit tehditler, kritik altyapıların korunması, savunma sanayiinde ortak üretim ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Dünya Ankara zirvesine kilitlendi! NATO'nun en kritik zirvesi, ittifakın geleceği başkentte şekillenecek

TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK AĞIRLIĞI

İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın enerji güvenliği, göç yönetimi ve terörle mücadelede kilit ülke konumunu koruyor. Ankara’da yapılacak zirve de bu jeopolitik ağırlığın uluslararası alanda yeniden tescil edildiği kritik buluşmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Aynı şekilde zirvenin ana gündeminde ise savunma harcamaları, Avrupa’nın güvenliği, Ukrayna, savunma sanayii iş birliği ve ittifakın geleceği yer alıyor.

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