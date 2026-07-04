2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ni (YDT) tamamlayan adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilmek için ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini bekliyor. Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeyken ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS sonuçlarının ilan edileceği gün de kesinleşti.

YKS sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercih sürecine hazırlanacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM'nin daha sonra yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca adayın beklediği sonuç tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle netlik kazandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait sonuçlar 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

20 Haziran'da gerçekleştirilen TYT ile 21 Haziran'da yapılan AYT ve YDT oturumlarının ardından değerlendirme sürecine giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak bilgiler yer alacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih dönemine hazırlanacak ve yerleştirme süreci başlayacak.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM 2026 YKS tercih takvimini henüz açıklamadı. Tercih sürecine ilişkin ayrıntıların, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz sene (2025-YKS) tercih işlemleri 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.45'te başlamıştı. Bu sene de Ağustos ayı içinde tercihlerin başlaması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

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