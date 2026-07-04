Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan Müslüm Ö.'nün kullandığı 63 E 3567 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu Taşlıhöyük Mahallesi yakınında devrildi.

Şanlıurfa'da kaza! Lastik patladı, 22 işçi hastanelik oldu

22 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kaza! Lastik patladı, 22 işçi hastanelik oldu

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