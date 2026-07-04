İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kaza! Lastik patladı, 22 işçi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Özetle DinleŞanlıurfa'da kaza! Lastik patladı, 22 işçi hastane...
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3. Sayfa 3 dk önce
Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçeleri arasındaki D-400 karayolunda, tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrilmesiyle 22 kişi yaralandı.
- Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.
- Tarım işçilerini taşıyan Müslüm Ö. idaresindeki 63 E 3567 plakalı minibüs devrildi.
- Kazanın, minibüsün lastiğinin patlaması sonucu olduğu iddia edildi.
- Taşlıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
- Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan Müslüm Ö.'nün kullandığı 63 E 3567 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu Taşlıhöyük Mahallesi yakınında devrildi.
22 İŞÇİ HASTANELİK OLDU
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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