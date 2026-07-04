Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Milli sporcu Kadir Yıldırım, rakiplerinin maça çıkmaması nedeniyle hiç müsabaka yapmadan Türkiye şampiyonu oldu ve kariyerindeki 32'nci şampiyonluğa ulaştı.

Bolu'da 1-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Milli sporcu Kadir Yıldırım, turnuvada tek bir maça çıkmadan altın madalyanın sahibi oldu.

KARİYERİNDEKİ 32'NCİ ŞAMPİYONLUK

Çeyrek final turundan itibaren mücadeleye dahil olan Yıldırım'ın yarı final ve finaldeki rakipleri müsabakalara çıkmayınca deneyimli sporcu, hükmen galip sayılarak kariyerinin 32'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Türk kick boksunun en başarılı isimleri arasında gösterilen Kadir Yıldırım, uluslararası arenadaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Milli sporcu, WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda üst üste elde ettiği dünya şampiyonluklarıyla altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını da elinde bulunduruyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Brezilya'da milli boksörlerden 2 bronz madalya

Haberle İlgili Daha Fazlası