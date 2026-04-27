Brezilya’nın Foz do Iguaçu şehrinde 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen World Boxing Cup sona erdi. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden boksörler, organizasyonu 2 bronz madalyayla tamamladı.

World Boxing Cup'ta erkekler 90 kg. kategorisinde ringe çıkan Emrah Yaşar ve kadınlar 75 kg. kategorisinde mücadele eden Büşra Işıldar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Emrah Yaşar

BAŞKAN HEKİMOĞLU: BOKSÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede, "Brezilya’da zorlu rakiplere karşı mücadele eden boksörlerimizi kutluyorum. Emrah ve Büşra’nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

