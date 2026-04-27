Brezilya'da milli boksörlerden 2 bronz madalya
Brezilya’nın Foz do Iguaçu şehrinde 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen World Boxing Cup sona erdi. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden boksörler, organizasyonu 2 bronz madalyayla tamamladı.
Brezilya'da düzenlenen World Boxing Cup'ta Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, bronz madalya kazandı.
- Erkekler 90 kg. kategorisinde Emrah Yaşar, kadınlar 75 kg. kategorisinde Büşra Işıldar mücadele etti. Her iki sporcu da bronz madalyanın sahibi oldu.
- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, boksörleri ve teknik ekibi tebrik etti.
- Hekimoğlu, kazanılan madalyaların olimpiyat hazırlık sürecinde önemli bir test niteliği taşıdığını belirtti.
BAŞKAN HEKİMOĞLU: BOKSÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede, "Brezilya’da zorlu rakiplere karşı mücadele eden boksörlerimizi kutluyorum. Emrah ve Büşra’nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzon'daki boks maçı karıştı! Türk ve Rus boksör birbirine girdi, seyirci ringe indi
