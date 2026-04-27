Ankara’da 4 katlı binanın platformu çöktü! 3 yaralı, 1 araçta hasar var
Ankara'da yıkım çalışması yürütülen 4 katlı binanın yola doğru çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları süren dört katlı bir binanın platformu çöktü.
- Platformun çökmesi sonucu üç kişi yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
- Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.
- Göçük nedeniyle park halindeki bir araçta hasar oluştu.
Ankara'nın Ulus semtinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platform, yola doğru çöktü. Etrafı demir koruyucularla çevrilen dört katlı binanın platformunun çökmesini sonucu üç kişi yaralandı.
TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
YARALI 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçerken yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
