Ankara'da yıkım çalışması yürütülen 4 katlı binanın yola doğru çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, yol trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Ulus semtinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platform, yola doğru çöktü. Etrafı demir koruyucularla çevrilen dört katlı binanın platformunun çökmesini sonucu üç kişi yaralandı.

Ankara’da 4 katlı binanın platformu çöktü! 3 yaralı, 1 araçta hasar var

TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Ankara’da 4 katlı binanın platformu çöktü! 3 yaralı, 1 araçta hasar var

YARALI 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçerken yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ankara’da 4 katlı binanın platformu çöktü! 3 yaralı, 1 araçta hasar var

