Türkiye’nin yapı ve inşaat sektörüne özel olarak organize edilen ilk ihtisas fuarı olarak ICA Events tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci edisyonu başladı. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan Ağar’ın teşrifiyle kapılarını açan fuar, bu yıl 133 ülkeden toplam 500’e yakın katılımcı ve 700 markayı ağırlayacak. 30 Nisan’a kadar sürecek olan fuar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörün önemli aktörlerini bir araya getirecek. Fuarın “Avrasya Hırdavat – Hırdavat Özel Bölümü” ve “İskele – Kalıp Özel Bölümü” ise sektörel iş birliğini daha güçlü kılacak.

Yapı ve inşaat sektörünün güncel dinamiklerinin nabzını tutarken uluslararası iş birliklerine hazırladığı ortam ile ulusal ve uluslararası katılımcıları tek çatı altında buluşturan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bir önceki edisyonunda 456 milyon Euro’luk devasa bir iş hacmi ve 4 bin 700’den fazla anlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlayan fuarın bu yılki açılışı; Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin’in ev sahipliğinde T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan Ağar, TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar ve Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“BURADA KURULAN HER TEMAS, YARININ GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞECEK”

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, “Bugün, yarım asra yaklaşan bir yolculuğun tam ortasındayız. Bu yolculuk; Türkiye’deki yapı sektörüne yön verme hayali ve vizyonuyla başladı. O günlerde atılan o ilk adım, bugün binlerce firmanın, on binlerce profesyonelin buluştuğu güçlü bir platforma dönüştü. Değişti, dönüştü, yeniliklere adapte oldu ve gerektiğinde konfor alanından çıktı. Yapı Fuarı olarak Türkiye’den dünyaya açılan etkili bir ticaret köprüsü görevi üstleniyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan alıcıları İstanbul’da buluşturuyoruz. Bu yıl da 500’e yakın katılımcı, 700 marka ve 100’den fazla ülkeden 500’ün üzerinde satın almacılarla bu güçlü ağı daha da büyütüyoruz” dedi.

Yarım milyar dolarlık büyüklüğe sahip Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci buluşması başladı

“HANGİ ÜLKEYE GİTSEK, ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİNE RASTLIYOR VE AYRI BİR GURUR, AYRI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ”

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan Ağar ise konuşmasında şu noktalara değindi: “1972’den bu yana 138 ülkede üstlenilen 559,5 milyar dolar değerindeki yaklaşık 13 bin projeyle Türk inşaat sektörü, mühendisliğiyle, malzemeleriyle, işçiliğiyle dünyaya adını altın harflerle yazdırmış, bir marka haline gelmiş durumdadır. Yapı malzemeleri sektörümüz ise, sadece müteahhitlerimizin projelerinde değil yabancı firmaların üstlendikleri işlerde de yer bularak Türk sanayisini başarıyla temsil ediyor. Sektörümüz; üretimden aldığı gücü ihracata en başarılı şekilde taşıyan sanayi dalları arasında yer alıyor. Güçlü üretim altyapısı, dış ticaret performansımıza da doğrudan yansıtıyor. 2025 yılı itibarıyla 35,5 milyar dolara ulaşan sektör alt bileşenlerinin ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 6 artış göstererek önemli bir başarıya imza attı. Dış ticaret fazlası veren yapımız ise yerli üretim kabiliyetimizin ve katma değerli üretim anlayışımızın somut bir göstergesi. ABD ve Avrupa pazarlarında kalite ve sürdürülebilirlik odaklı üretimimizle öne çıkıyor, bölge ülkelerinde hız, maliyet avantajı ve lojistik yakınlık gibi unsurlarla rekabet üstünlüğü sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; mevcut pazarlardaki payımızı artırmak, yeni pazarlara açılmak ve katma değerli ürün ihracatını güçlendirerek sektörümüzün küresel değer zincirindeki konumunu daha üst seviyelere taşımak.”

Yarım milyar dolarlık büyüklüğe sahip Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci buluşması başladı

“YEŞİL DÖNÜŞÜME YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ RESPONSİBLE® PROGRAMI’NDA SEKTÖRÜMÜZDE FAALİYET GÖSTEREN 49 FİRMAMIZI DESTEK KAPSAMINA ALDIK”

Bakanlık olarak sektöre sundukları desteklere de konuşmasında yer veren Ağar, “Yapı malzemeleri alt ve tamamlayıcı sektörlerine yönelik olarak; TURQUALITY programı kapsamında 18 firmanın 20 markasını, marka programı kapsamında ise 11 firmanın 11 markasını destekliyoruz. Yeşil dönüşüme yönelik hayata geçirdiğimiz Responsible® Programı’nda sektörümüzde faaliyet gösteren 49 firmamızı destek kapsamına aldık. Türk yapı malzemeleri sektörünün küresel marka kimliğini güçlendirmek adına beş ayrı TURQUALITY tanıtım projesini başarıyla sürdürüyoruz. Yine, sektörümüze yönelik; 2025 yılında 45 sektörel ticaret heyeti ve altı alım heyetini desteklerken, 2026 yılında yedi sektörel ticaret heyeti ile bir alım heyetini başarıyla gerçekleştirdik. Ticaretin vazgeçilmezi fuarlar kapsamında ise sektörümüzde; geçen yıl 181 adet fuara bireysel katılım, 32 adet fuara milli katılım desteği verirken; sekiz adet yurt içi fuarı da destek kapsamına aldık. 2026 yılında ise 146 adet fuara bireysel katılım desteklenmiş ve 22 adet yurt dışı fuar organizasyonu ile 10 adet yurt içi fuar destek kapsamına alınmıştır. Finansmana erişimin kolaylaştırılması; dış talep kaynaklı riskleri azaltacak şekilde pazar çeşitlendirmesinin güçlendirilmesi, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşüm yoluyla ihracat rekabetçiliğinin daha kalıcı hale getirilmesi yol haritamızın temellerini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Yarım milyar dolarlık büyüklüğe sahip Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci buluşması başladı

“SEKTÖREL ALIM HEYETİ” ORGANİZASYONU İLE 15 ÜLKEDEN 57 YABANCI FİRMA VE 68 SATIN ALMA PROFESYONELİ TÜRK İHRACATÇILARLA BULUŞACAK

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Bu yıl 15 ülkeden 418 firmanın katılımıyla kapılarını açan fuarımız; sektörümüzün gücünü, çeşitliliğini ve uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye geneli ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,09 oranında gerilemiş; yapı malzemeleri sektöründe ise bu düşüş yüzde 1,48 seviyesinde gerçekleşmiştir. İskele kalıp alt sektörümüzde de aynı dönemde yüzde 7,10'luk bir daralma yaşanmıştır. Hırdavat sektöründe daralma devam etmektedir. İç piyasadaki yavaşlama ile birlikte değerlendirildiğinde, bu tablo ihracatın önemini bir kez daha keskin biçimde gündeme taşıyor. İşte tam da bu kritik dönemde, birliğimiz önemli ve tarihi bir adım atmakta. Bugün, Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak, İskele Kalıp Sektörü özelinde ilk kez bir Sektörel Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Orta Doğu ve Afrika odaklı olarak planlanan bu program; 15 ülkeden 57 yabancı firma ve 68 satın alma profesyonelini Türk ihracatçılarımızla buluşturmayı hedefliyor. Ürdün’den Suudi Arabistan’a, Nijerya’dan Fildişi Sahili’ne uzanan geniş coğrafyadan gelen bu değerli konuklarımızla, 21 Türk firmamız arasında minimum 600 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Türkiye’nin yapı malzemeleri sektörü için 2026 yılında 31,6 milyar dolarlık ihracat hedefi ve dünya ihracatından yüzde 3'lük pay hedefi belirlenmiş durumda. Bu hedeflere ulaşmanın yolu; doğru organizasyonlardan, doğru temalardan ve güçlü bir ortak vizyondan geçiyor. Birliğimiz olarak tam bu noktada sektörümüzün yanında olmaya, önünü açmaya ve yeni kapılar aralamaya devam ediyoruz.”

Yarım milyar dolarlık büyüklüğe sahip Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 48’inci buluşması başladı

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİSİ, 2025 YILI İTİBARIYLA İÇ PAZAR HACMİNİ 149,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı: “Türkiye inşaat malzemesi sanayisi 2025 yılı itibarıyla güçlü bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Sektörün iç pazar hacmi 149,6 milyar dolara yükselirken ihracatımız da 32,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece toplam pazar büyüklüğümüz 181,7 milyar dolara ulaşarak Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer edindi. 32,1 milyar dolarlık ihracatımız ile sektörümüz Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 12’lik paya sahip oldu. Bu tabloyla birlikte inşaat malzemesi sanayisi, cari açığa yüzde 245 oranında pozitif katkı sağlayarak ülke ekonomisi açısından stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Bununla birlikte Türkiye’yi ‘Bölgesel Üretim Üssü’ konumuna taşıyacak yol haritamızdaki önceliklerimiz nettir: Birincisi, küresel pazar odaklılığı. Bu odak doğrultusunda dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD’nin 152 milyar dolarlık malzeme ihtiyacında, Türkiye olarak payımızı stratejik bir hızla yukarılara taşımayı hedefliyoruz. İkincisi, yeşil dönüşümde öncülük vizyonumuz. Bu hedefe paralel olarak, AB’nin karbon-nötr vizyonu ve renovasyon ihtiyacını, sektörümüzün en büyük büyüme alanı olarak görüyoruz. Sanayimizi Yeşil Mutabakat ve ‘Üçüz Dönüşüm’ süreçlerine hızla entegre ederek küresel rekabet gücümüzü kalıcı ve sürdürülebilir bir temele oturtuyoruz. Üçüncü odak noktamız ise bölgesel liderlik. Yakın coğrafyamızdaki yeniden imar süreçlerinde Türkiye; üretim gücü ve tecrübesiyle ana aktör konumunu her geçen gün pekiştiriyor. Zira Türkiye, 1,5 milyar nüfusa etki eden stratejik konumuyla, üretim merkezi olmasının yanı sıra dünyanın en güçlü lojistik üslerinden biri. Bu büyük potansiyele olan inancımızı koruyarak, stratejik avantajlarımızı sektörel bir liderliğe dönüştürmekte kararlıyız.”

İSKELE KALIP SEKTÖRÜNDEN 36 FİRMA FUARDA YER ALIYOR

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar, “Bu sene ICA Fuarcılık ile derneğimiz İskele-Kalıp Özel Holü’nün açılması için bir protokol imzaladı. Böylelikle fuara gelen ziyaretçilerimiz fuara katılan tüm iskele, kalıp ve aksesuar üreticilerini tek bir holde ziyaret etme imkânı bulacak. İskele-Kalıp Özel Holü’nün toplam büyüklüğü yaklaşık 2 bin 300 metrekare. Sektörümüzden toplam 36 firma fuara katılıyor, bu firmaların 28’inin dernek üyemiz olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

AMAÇ, SEKTÖRÜN ÜRETİM GÜCÜNÜ VE İHRACAT POTANSİYELİNİ TANITMAK

Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, “Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) olarak, sektörümüz adına önemli bir adım attık. Türkiye’nin en köklü ve en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olan 48.YAPI FUARI – TURKEYBUILD 2026 Fuarı içerisinde, 10. hallde konumlandırılmış Hardware Eurasia – Avrasya Hırdavat Özel Bölümü ile sektör firmalarımızla birlikte güçlü bir şekilde yer alacağız.

Yapı Fuarı İstanbul ile birlikte oluşturduğumuz bu özel bölümde, hırdavat sanayisinin tüm alt kategorilerini kapsayan ürünler yer almaktadır. Bağlantı elemanlarından el aletlerine, elektrikli ekipmanlardan mobilya aksesuarlarına, aşındırıcı-kesici-delici ürünlerden kilit sistemlerine, iş güvenliği malzemeleri, kaynak ve tel grubu, kilit ve aksesuarları, kimyasal ürünler gibi geniş bir yelpazede üretim yapan üyelerimiz, ürünlerini dünya pazarlarından gelen profesyonellerle buluşturma imkânı bulacaktır.

Bu iş birliği, yalnızca bir fuar katılımı değil; hırdavat sektörünün üretim gücünü, yenilik kapasitesini ve ihracat potansiyelini ulusal ve uluslararası ziyaretçilere toplu biçimde gösterme fırsatıdır. HISİAD olarak hedefimiz; hırdavat sektörünün görünürlüğünü artırmak, yeni iş birliklerinin önünü açmak ve sektörümüzü daha rekabetçi bir noktaya taşımaktır.’’ dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası