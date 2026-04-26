Trabzon'da düzenlenen boks maçında ortalık karıştı. Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşmada seyirciler ringe girerek sporcuları dövdü.

Emirhan Kalkan, Rus boksör Sergei Gorokhov ile Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

HEPSİ BİRBİRİNE GİRDİ!

Maç sırasında taraflar arasında yaşanan tartışma, sporcuların köşelerine çekilmesi gerekirken devam etti. Antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla birlikte ring bir anda karıştı, salon savaş alanına döndü.

SEYİRCİLER DE RİGE İNDİ

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taraflar kavgasını sürdürürken bu defa ringe izleyiciler girdi. Daha da büyüyen olaya güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.

MAÇ YARIDA KALDI

Akabinde karşılaşma yarıda kesildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

