Trabzon'daki boks maçı karıştı! Türk ve Rus boksör birbirine girdi, seyirci ringe indi
Trabzon'da düzenlenen boks maçında ortalık karıştı. Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşmada seyirciler ringe girerek sporcuları dövdü.
Emirhan Kalkan ile Rus boksör Sergei Gorokhov arasındaki maç, sporcular, antrenörler ve seyircilerin karıştığı bir kavga sonrası yarıda kesildi.
- Maç Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşti.
- Sporcular arasında yaşanan tartışma, köşelerine çekilmeleri gerekirken devam etti.
- Antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla ring karıştı.
- Seyirciler de ringe girerek kavgaya dahil oldu.
- Güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.
- Karşılaşma yarıda kesildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Emirhan Kalkan, Rus boksör Sergei Gorokhov ile Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
HEPSİ BİRBİRİNE GİRDİ!
Maç sırasında taraflar arasında yaşanan tartışma, sporcuların köşelerine çekilmesi gerekirken devam etti. Antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla birlikte ring bir anda karıştı, salon savaş alanına döndü.
SEYİRCİLER DE RİGE İNDİ
Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taraflar kavgasını sürdürürken bu defa ringe izleyiciler girdi. Daha da büyüyen olaya güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.
MAÇ YARIDA KALDI
Akabinde karşılaşma yarıda kesildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
