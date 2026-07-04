Düzce'de yol kenarında altın dolu bir çanta bulan temizlik işçisi polise başvurdu. Ekiplerin teslim aldığı çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira ve 3 bankamatik kartı çıktı.

Düzce'de temizlik işçisi, yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik yaparken yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.

Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve para olduğunu fark eden Cesur, durumu amirlerine bildirdikten sonra polis karakoluna gitti.

Altın dolu çantayı yolda buldu! İçinden hazine çıktı, polise teslim etti

ÇANTADAN HAZİNE ÇIKTI

Cesurun polis ekiplerine teslim ettiği çantada yapılan incelemede, 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira ve 3 bankamatik kartı olduğu tespit edildi.

Altın dolu çantayı yolda buldu! İçinden hazine çıktı, polise teslim etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Vatandaşlık görevi olarak, Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

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Polis ekipleri, altın dolu çantanın sahibini bulmak için çalışma başlatırken, temizlik görevlisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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