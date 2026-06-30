Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde, darphane standartlarının altında sahte altın üreterek vatandaşları ve devleti zarara uğratan dev bir dolandırıcılık şebekesine karşı eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Parada sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen operasyonda, aralarında kuyumcu ve kalıpçıların da bulunduğu 71 şüpheli hedef alındı. Bakan Gürlek, vatandaşın alın terini sahtekarlara yedirmeyeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş odaklı büyük bir sahtecilik yapılanmasının çökertildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şebekenin yalnızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını yasa dışı yollarla, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bu yöntemle hem devletin zarara uğratıldığı hem de vatandaşların birikimlerinin hedef alındığı belirtildi.

71 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre; “parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan operasyon, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun hedefinde sahte altın üretimi ve pazarlaması zincirinde yer alan şu meslek grupları bulunuyor:

Kuyumcular

Atölyeciler

Çantacılar

Kalıpçılar

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı olarak basılmış altınlar ve diğer suç unsuru eşyalar ele geçirildi.

"VATANDAŞIMIZIN GÜVENİNİ KORUYACAĞIZ"

Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, operasyona ilişkin kararlılık mesajı verdi:

"Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız."

TEBRİK VE KARARLILIK MESAJI

Bakan Gürlek, operasyonu gizlilik içinde yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, sahada görev yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve tüm kamu görevlilerini tebrik etti. Açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak tamamlayan Gürlek, ekonomik güvenliği ve toplumsal huzuru tehdit eden her türlü organize suç yapısıyla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

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