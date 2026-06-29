Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 31’i tutuklandı.

Sanal bahis ve kumar şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

10 MİLYARLIK VURGUN TESPİT EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen 706 operasyonda 4 bin 606 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Gürlek geçtiğimiz günlerde de Mardin merkezli gerçekleşen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, "Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon liralık para hacmine ulaştıkları tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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