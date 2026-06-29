Ankara’da 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında adaylarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mesleğe hazırlanan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Çiftçi, hem mesleki gelişim hem de sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşla güçlü iletişimin önemine dikkat çekti.

Ankara’da Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında adaylarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mesleğe hazırlanan gençlere önemli mesajlar verdi.

Bakan Çiftçi, "Biz de 30 yıl önce sizin gibi buralarda eğitim alıyorduk. 30 yıl neticesinde buradan oraya gelmiş olduk. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz, aynı tecrübeleri ediniyoruz. Nihayetinde hepimizin gayesi devlete ve millete faydalı olmak. Şimdi siz daha mesleğin başındasınız. İnşallah kura çekeceksiniz, kaymakam olacaksınız, iş hayatına başlayacaksınız. Bu dönem içerisinde kendinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin.

Bakan Çiftçi'den kaymakam adaylarına: Sosyal medyayı şov amaçlı kullanmayın

"KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Kaymakamlığa başladığınız zaman da mutlaka kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. İçinizde yüksek lisans yapmayanlar varsa mutlaka yüksek lisanslarını yapsınlar. Yapanlar varsa doktoraya başlasın. Artık günümüzde imkanlar arttı, gelişti. Her ilde, hatta bazılarında birden fazla üniversite var. Bu imkanları değerlendirin, irtifa kaybetmeyin. Hayatın 20'li yaşlarında edindiğimiz bilgileri hayatımızın sonuna kadar kullanmaya kalkarsak onların da bir süre sonra demode olduğunu, artık kullanılmadığını, eskidiğini göreceğiz. Bu noktada sizlere bilgilerinizi sürekli güncellemenizi ve kendinizi geliştirmenizi öneriyorum" dedi.

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Bakan Çiftçi'den kaymakam adaylarına: Sosyal medyayı şov amaçlı kullanmayın

SOSYAL MEDYA UYARISI

Sanal medya kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'den kaymakam adaylarına: Sosyal medyayı şov amaçlı kullanmayın

'KAPINIZ HER ZAMAN AÇIK OLSUN'

Kaymakam adaylarına vatandaşla güçlü iletişim kurmaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, "Her zaman kapınız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. O yüzden atalarımız, 'Baş başa bağlı, baş padişaha bağlı' demiş. Kapınız açık olsun. Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman ilçeler küçük zaten.

Bir caddeye çıktığınız zaman yarım günde bütün esnafı ziyaret etme imkanınız var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceksiniz. Nihayetinde hepimizin maksadı halkın duasını almak, Hakk'ın rızasına erişmek" dedi.

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