Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ortak bağlarını ve iş birliğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda karşılıklı ve kararlı adımlar atılmaya devam edilmesinin taşıdığı öneme dikkat çekti.

NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansöylesi ile görüştü!

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜÇLÜ İRADE BEKLENTİSİ

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi, görüşmenin en kritik başlıklarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın kendi güvenliğini ve savunma yapısını NATO çatısı altında daha da tahkim etmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, küresel risklere karşı müttefikler arasındaki bütünlüğü simgeleyen “Transatlantik Bağı’nın” korunması adına zirvede güçlü ve net bir ortak iradenin sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

UKRAYNA'DA KALICI BARIŞ İÇİN DİPLOMASI TRAFİĞİ

Bölgesel istikrarın sağlanması noktasında Ukrayna'daki krize de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden bu yana sergilediği arabulucu ve yapıcı tutumu hatırlattı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kalıcı ve adil bir barışla son bulması için Ankara'nın yoğun bir gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, taraflar arasında tıkanan müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik çözüm sürecinin hızlıca canlandırılması adına çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

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