İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını duyurdu. Çiftçi ayrıca "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"YILBAŞINA KADAR HEPSİNİ TOPLATACAĞIM"

Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

Bakan Çiftçi tarih verdi: Sokak köpeklerinin hepsini toplatacağım

"CHP'Lİ BAZI BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

Bakan Çiftçi tarih verdi: Sokak köpeklerinin hepsini toplatacağım

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