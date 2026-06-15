İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi tarih verdi: Sokak köpeklerinin hepsini toplatacağım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını duyurdu. Çiftçi ayrıca "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" ifadelerini kullandı.
Özetle DinleBakan Çiftçi tarih verdi: Sokak köpeklerinin hepsi...
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle sahipsiz sokak hayvanları konusunu görüşerek, yılbaşına kadar tüm sokak köpeklerinin barınaklara toplanacağını belirtti.
- Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 89'u toplandı.
- Toplama oranının yakın zamanda yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.
- Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamının barınaklara toplanacağı ifade edildi.
- Bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğü ve umursamaz davrandığı kaydedildi.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu.
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"YILBAŞINA KADAR HEPSİNİ TOPLATACAĞIM"
Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.
"CHP'Lİ BAZI BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"
Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.
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