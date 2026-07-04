Eskişehir'de define aramak için bir evin bahçesinde açılan tünelde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki Hakan Ç., ekiplerin yaklaşık 18 saat süren çalışmasının ardından ölü olarak çıkarıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde izinsiz define aramak için yapılan kazı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde İnönü ilçesinde yaşandı. Define aramak amacıyla bir evin bahçesine giren grup, su kuyusunun yakınında kaçak kazı yaptı. Kazı sırasında beline ip bağlanarak yaklaşık 12 metre derinliğindeki tünele inen Hakan Ç., aniden meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.

ÇALIŞMA 18 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD sevk edildi. Bölgede iş makinelerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 18 saat sürdü.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Hakan Ç.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçak define kazısına katıldıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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