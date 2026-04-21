Amasya'da Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı olan 2 bin 100 yıllık tapınaktan geriye sadece temel taşları kaldı. Define avcılarının talan ettiği tapınak ile ilgili AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Yıkılmış bu tapınağın yeniden onarılması ve insanlarımıza gösterilmesi için bizim de elimizden ne gelirse onu yapmamız lazım" dedi.

Yassıçal köyünde deniz seviyesinden bin 300 metre yükseklikte Zeus'un adını taşıyan 2 bin 100 yıllık tarihi tapınak bölgenin en hakim tepesinde bulunuyor.

Karadeniz'de tek, 2 bin 100 yıllık! Define avcıları bir bir gelip talan etti, sadece temel taşları kaldı

DEFİNE AVCILARININ UĞRAK NOKTASI

Amasya Müzesi tarafından 2006 yılında yapılan 40 günlük kurtarma kazısı sonrası gün yüzüne çıkartılan sikkeler, seramik kalıntıları ve kandiller müzeye götürüldü. Sonrasında alanda yeni bir çalışma kayıtlara geçmezken, tapınak alanı zaman zaman define avcılarının uğrak noktası haline geldi.

Karadeniz'de tek, 2 bin 100 yıllık! Define avcıları bir bir gelip talan etti, sadece temel taşları kaldı

BÖLGEDEKİ TEK ZEUS TAPINAĞI

Romalıların inanışına göre en büyük tanrı olarak bilinen ve askerlerin koruyucusu olduğu kabul edilen Zeus Stretios için yapılan tapınağın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek Zeus tapınağı özelliği taşıdığını belirten AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Yıkılmış bu tapınağın yeniden onarılması ve insanlarımıza gösterilmesi için bizim de elimizden ne gelirse onu yapmamız lazım" dedi.

Turizm Haftası dolayısıyla Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Lokman Hekim Türbesi ile Zeus Tapınağı arasındaki güzergahta düzenlediği yürüyüşe katılanlara tapınağa ilişkin bilgiler verildi.

