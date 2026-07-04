Çeyrek finale yükselmek isteyen Paraguay ile Fransa son 16 turunda bu gece kozlarını paylaşacak. Almanya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Paraguay karşısında güçlü rakibi Fransa ile mücadele edecek. Peki, Paraguay-Fransa maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? işte Paraguay-Fransa maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

Grup aşamasındaki son maçında Avustralya ile berabere kalan Paraguay, topladığı 4 puanla en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak eleme turlarına yükseldi. Son 32 turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya ile eşleşen Paraguay uzatma dakikalarıyla 1-1 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışları sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç'i mağlup eden Fransa üçte üç yaparak lider olarak son 32 turuna yükseldi. Fransa, eleme turunda İsveç'i 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Peki, Paraguay-Fransa maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

Paraguay-Fransa maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da karşı karşıya gelecek.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanacak mücadelede iki takım da çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Son 32 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiren Paraguay, bu kez Fransa engelini aşmayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Özbek hakem Ilgiz Tantashev yönetecek. Mücadeleyi kazanan ekip, çeyrek finalde Kanada-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Paraguay-Fransa maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY-FRANSA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Paraguay ile Fransa arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmada iki ekip de çeyrek final biletini almak için mücadele verecek.

Paraguay-Fransa maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası son 16 turu

PARAGUAY-FRANSA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Canale, Alonso, Almiron, Cubas, Diego Gomez, Galarza, Pitta, Sanabria

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Barcola, Mbappe

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