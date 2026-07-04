Lüks gemide korkutan salgın! 120'den fazla kişi virüse yakalandı
ABD'de San Francisco'ya yanaşan bir kruvaziyer gemisinde norovirüs alarmı yaşandı. Kanada ve Alaska seferini tamamlayan gemide 120'den fazla yolcu ve mürettebatın virüse yakalandığı belirtilirken, gemide kapsamlı hijyen önlemleri devreye alındı.
- Ruby Princess adlı kruvaziyer, San Francisco'dan Kanada ve Alaska'ya düzenlenen 20 günlük seferinde 102 yolcu ve 23 mürettebatta norovirüs teşhisi konuldu.
- Norovirüsün özellikle gıdalar ve temas edilen yüzeyler aracılığıyla bulaşabilen, kalabalık ortamlarda hızlı yayılan bir virüs olduğu belirtildi.
- Belirtileri arasında ani başlayan kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor; hastalık genellikle birkaç gün içinde atlatılıyor ancak yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturabiliyor.
- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının kendilerine geçen cumartesi bildirildiğini ve enfekte olanların aynı anda hastalanmadığını açıkladı.
- Sefer sırasında gemide toplam 3.032 yolcu ve 1.144 mürettebat bulunuyordu.
- Geminin işletmecisi Princess Cruises, mürettebatın salgına müdahale ettiğini ve gemide hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının artırıldığını duyurdu.
ABD'de San Francisco limanına yanaşan bir kruvaziyer gemisinde yaşanan norovirüs salgını endişeye neden oldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre Ruby Princess adlı kruvaziyer, 12 Haziran'da San Francisco'dan Kanada ve Alaska'ya düzenlenen 20 günlük gidiş-dönüş seferine çıktı. Yolculuk sırasında gemide bulunan 102 yolcu ile 23 mürettebata norovirüs teşhisi konuldu.
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KUSMA, İSHAL, KARIN AĞRISI...
Yetkililer, norovirüsün özellikle gıdalar ve temas edilen yüzeyler aracılığıyla bulaşabilen, kalabalık ortamlarda ise çok hızlı yayılabilen son derece bulaşıcı bir virüs olduğuna dikkat çekti. Virüs; ani başlayan kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açarken, hastalık çoğu kişide birkaç gün içinde atlatılıyor. Ancak yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturabiliyor.
AP'nin haberine göre CDC, salgının geçen cumartesi günü kendilerine bildirildiğini açıkladı. Kurum, enfekte olan kişilerin aynı anda hastalanmadığını, geminin limana giriş ve çıkışında da tüm vakaların aktif olmadığını belirtti.
Sefer sırasında gemide toplam 3.032 yolcu ile 1.144 mürettebatın bulunduğu bildirildi.
Geminin işletmecisi Princess Cruises ise yaptığı açıklamada, mürettebatın salgına hızla müdahale ettiğini, gemi genelinde hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının artırıldığını duyurdu.