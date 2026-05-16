İngiltere’nin Dorset bölgesinde hızla yayılan norovirüs salgını nedeniyle bir ortaokul geçici olarak kapatıldı.

İngiltere'de eğitim dünyası ve sağlık ekipleri norovirüs salgını alarmına geçti. Dorset kentinde bulunan Ferndown Ortaokulu, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin aynı anda hastalanması üzerine hafta sonu öncesinde kapılarını kapatma kararı aldı.

Salgının yayılım hızını kesmek amacıyla alınan acil kapatma kararı neticesinde, okulda devam eden Standart Değerlendirme Sınavları (SAT) da yarıda kaldı. Okul yönetiminin Pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'de Norovirüs yüzünden okullar kapandı

SINAVLAR İÇİN YENİ TAKVİM BELİRLENECEK

Okul Müdürü Grant Hopkins, velilere gönderdiği resmi mesajda, yaşanan olağanüstü durum karşısında sınavları erteleme yetkisini aldıklarını açıkladı. Yarıda kalan İngilizce ve Matematik sınavlarının 21 Mayıs tarihinden önce yeniden planlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Müdür Yardımcısı Alysia Dolan ise "6. sınıf öğrencilerimiz SAT sınavlarının ortasındalar ancak Standartlar ve Sınav Ajansı ile okulun kapanması nedeniyle sınavları kaçıranlar için neler yapılabileceği konusunda görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

OKULDA KAPSAMLI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), enfeksiyon riskini en alt düzeye indirmek amacıyla okul yönetimine özel bir rehberlik sağlandığını duyurdu. Hafta sonu boyunca okul binasının tamamen boşaltılarak kapsamlı bir dezenfeksiyon ve temizlik sürecinden geçirileceği, Pazartesi günü ise her şeyin normale dönmesinin beklendiği açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN 48 SAAT UYARISI

UKHSA Sağlık Koruma Danışmanı Sarah Bird, virüsten etkilenen herkese kreş, okul veya iş yerlerinden uzak durmaları, ayrıca yemek hazırlamaktan kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu. Virüsün yayılmasını engellemek adına tavsiyeler veren Bird, "Semptomlarınız geçtikten 48 saat sonrasına kadar başkalarıyla doğrudan teması en aza indirin. Aile hekiminizi doğrudan ziyaret etmeyin, ancak semptomlarınız birkaç günden fazla sürerse onlarla iletişime geçin" dedi.

NOROVİRÜS NEDİR BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, oldukça bulaşıcı bir virüs türü. Halk arasında çoğunlukla “mide gribi” olarak adlandırılıyorç Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda (okullar, hastaneler, kruvaziyer gemileri gibi) hızla yayılım gösterebilir.

Norovirüs enfeksiyonu çoğunlukla aniden başlar ve kısa süre içerisinde etkisini gösterir. En yaygın belirtiler ise şunlardır:

Bulantı

Kusma

İshal

Karın ağrısı ve spazm

Hafif ateş

Halsizlik ve yorgunluk

Sıvı kaybına bağlı ağız kuruluğu ve baş dönmesi

Belirtiler çoğunlukla 12–48 saat içerisinde ortaya çıkar ve birçok kişide 1–3 gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak yaşlı bireylerde, çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebilir.

