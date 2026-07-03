Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddiası üniversiteyi karıştırdı. Başsavcılık soruşturma başlatırken, sınav güvenliği gerekçesiyle iptal edildi ve öğrenciler yeniden sınava girdi.

Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'nde dönem 3 yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında bazı öğrencilere ulaştırıldığı iddiası üzerine adli ve idari süreç başlatıldı.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen sınavının ardından soruların bir akademisyen ve bazı öğrenciler aracılığıyla para karşılığında sızdırıldığı yönündeki iddialar üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nün elde ettiği bilgi ve bulgular, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na iletildi. Dosyada, sınav sorularının rüşvet karşılığında paylaşıldığı iddiası üzerinde durulduğu öğrenildi.

FAKÜLTE YÖNETİMİ SINAVI İPTAL ETTİ

İddiaların ardından 24 Haziran'da olağanüstü toplanan SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, soruların kimlere ulaştırıldığının tespit edilememesi nedeniyle sınav güvenliğinin zedelendiği gerekçesiyle dönem 3 yıl sonu teorik sınavını oy birliğiyle iptal etti.

Aynı gün yapılan pratik sınavın ise geçerli sayılmasına karar verildi.

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ÖĞRENCİLER YENİDEN SINAVA GİRDİ

Fakülte yönetiminin aldığı karar doğrultusunda iptal edilen teorik sınav, 3 Temmuz'da yeniden gerçekleştirildi. Ayrıca bütünleme sınavının da yeni takvime göre 13 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan başsavcılık soruşturması kapsamında bazı öğrenciler ile bir akademisyenin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Soruşturmada şu ana kadar herhangi bir gözaltı veya tutuklama işlemi uygulanmadığı bildirildi.

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