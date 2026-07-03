Anadolu Ajansı
Yediği kiraz sonu oldu! Bir aile dağıldı, korkunç şüphe ortaya çıktı
Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybederken, eşi Rahime Derin'in yoğun bakıma kaldırıldı. Yetkililer, çiftin tükettiği kirazların bulunduğu bölgede kısa süre önce tarım ilacı kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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Tosya'nın Karabey köyünde yaşayan bir çift, yedikleri kiraz sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, Ahmet Derin hayatını kaybederken eşi yoğun bakımda tedavi görüyor.
- 63 yaşındaki Ahmet Derin ve eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.
- Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne götürülen çift, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Yoğun bakımda tedavi gören Ahmet Derin hayatını kaybetti.
- Rahime Derin'in tedavisi devam ediyor.
- Çiftin rahatsızlanmasına neden olabilecek şüpheli durumun, kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atılması olduğu üzerinde duruluyor.
Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.
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Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, hayatını kaybetti. Rahime Derin'in tedavisi ise sürüyor.
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Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.
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