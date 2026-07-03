Sarıyer'de düzenlenecek 'Gece Maratonu Yol Koşusu' nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de gerçekleştirilecek 'Gece Maratonu Yol Koşusu' nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde uygulanacak trafik düzenlemesini duyurdu. Etkinlik kapsamında çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamaya göre, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan etkinlik sona erene kadar Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri ve Çayırbaşı caddeleri ile Çayırbaşı Taksim Yolu araç trafiğine kapalı olacak.

Bunun yanı sıra Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazlarında da trafik akışı durdurulacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Buna göre sürücüler;

Sarıyer-Çayırbaşı Yolu,

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli,

Hacı Osman Bayırı Caddesi,

Şehit Mithat Yılmaz Caddesi,

Yeni Mahalle Caddesi,

Bahçeköy Caddesi,

Tarabya Bayırı Caddesi,

Yeniköy-Tarabya Caddesi

üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

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