Böcek ailesi davasında mütalaa açıklandı! 22 yıla kadar hapis talebi
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ve kaldıkları otelde ‘böcek ilacı’ nedeniyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada 5 sanığın 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise beraat talep edildi.
- Adli Tıp Kurumu raporunda otelden alınan örneklerde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi.
- Raporda, ailenin ölümünde Alüminyum Fosfit maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan Fosfin gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular olduğu ifade edildi.
- Sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
- Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.
- Olayda hayatını kaybedenler arasında 27 yaşındaki Çiğdem Böcek, 38 yaşındaki Servet Böcek, 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek bulunuyor.
- Olay 9-13 Kasım 2025 tarihleri arasında Fatih'te kaldıkları otelde gerçekleşti.
Çiğdem Böcek (27) Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek 9 Kasım 2025'te turistik amaçla Almanya'dan İstanbul'a gelmiş, 13 Kasım’da Fatih’te kaldıkları otelde kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmışlardı.
ADLİ TIP 'İLAÇ' ZEHİRLENMESİ DEMİŞTİ
Zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirlenmişti.
Raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin "Böcek ailesinin ölümünde "Alüminyum Fosfit" maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan "Fosfin" gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi" sözlerine yer verilmişti.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Böcek ailenin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.
Mütalaada ismi geçen sanıklar;
|Görev
|İsim
|Resepsiyon görevlisi
|Muhammad Moeen Ud In Chıshtı
|DSS ilaçlama firması sahibi
|Zeki Kışı
|Zeki Kışı'nın oğlu
|Serkan Kışı
|İlaçlamayı yapan
|Doğan Cağferoğlu
|Otel sahibi
|Hakan Oğlak