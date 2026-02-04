İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul’da zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

TRT Haber'e göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 şüpheli hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istendi.

Ayrıntılar geliyor...



