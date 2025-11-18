Almanya'da turistik gezi için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile iki küçük çocuğunun yaşadığı şüpheli zehirlenme vakası, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Önce anne ve iki çocuk, ardından yoğun bakımda tedavi gören Servet Böcek'in de hayatını kaybetmesiyle 4 kişilik böcek ailesinden kimse kalmadı. Peki, Böcek ailesi kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Almanya'da havalimanında çalışan Servet ve eşi Çiğdem Böcek ile 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'dan oluşan 4 kişilik Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybetti.

9 Kasım Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ailenin, Fatih'teki bir otelde konaklarken yaşadığı bu faciayla beraber büyük bir soruşturma başlatıldı. İşte Böcek ailesinin kim olduğu....

Böcek ailesi kimdir, neden öldü? 4 kişilik aileden kimse kalmadı

BÖCEK AİLESİ KİMDİR?

32 yaşındaki Servet Böcek, 2017’de Almanya’ya gitti ve yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye gelerek 2018 yılında 37 yaşındaki Çiğdem Böcek ile evlendi.

Almanya’da havalimanında çalışan Servet Böcek evlilik işlemlerinin ardından eşi Çiğdem Böcek’i de alarak yeniden Almanya’ya döndü. Almanya’da hayatını idame ettirmeye başlayan Böcek çiftinin 6 yaşında Kadir ve 3 yaşında Masal isminde iki çocuğu vardır.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ÖLDÜ?

Böcek ailesinin otopsi raporunda anne ve çocukların mide duvarında ülserli alanlar ile yaygın kanama tespit edilirken, travmaya bağlı bir bulguya rastlanmadı; ölüm nedenlerinin belirlenmesi için alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin sonucunun beklendiği öğrenildi.

