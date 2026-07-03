Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Liderler Zirvesi'ne yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi zirvenin ardından bu kez adres Ankara olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise NATO tarihinde ilk kez ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen iki farklı zirveye liderlik eden isim olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, NATO zirvesine ikinci kez ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde gözler 22 yıl öncesine, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen ilk NATO Zirvesi'ne çevrildi.

2004 NATO ZİRVESİNDE NELER OLDU?

2004 yılında gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin adresi İstanbul olsa da dönemin ABD Başkanı George W. Bush, zirveden iki gün önce resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Bush, 26 Haziran 2004'te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Çankaya Köşkü'nde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile ise Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi.

Görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkileri, Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele ve NATO gündemindeki başlıklar ele alındı.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

BAŞKENTTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bush'un ziyareti nedeniyle Ankara'da adeta olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı. Emniyet teşkilatındaki tüm izinler kaldırılırken, ABD Başkanı'nın konaklayacağı otele ulaşması için dokuz farklı güzergâh oluşturuldu.

BUSH'UN DUBLÖRÜ DE GELDİ

Çevik kuvvet ekipleri güzergâh boyunca konuşlandırılırken, güvenlik planının en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Bush'un dublörünün de Türkiye'ye getirilmesi oldu.

Plan kapsamında aynı anda iki başkanlık limuzini hareket etti ve gerçek Bush'un hangi araçta bulunduğunu görevli polisler dahi bilmedi.

Bush'un Ankara'daki programı sürerken konaklayacağı Hilton Oteli'nin yakınlarında ses bombasının neden olduğu bir patlama meydana geldi. Olayın ardından güvenlik tedbirleri daha da artırıldı.

İSTANBUL ADETA GÜVENLİK KALKANINA ALINDI

Ankara temaslarını tamamlayan Bush, 27 Haziran akşamı helikopter koordinasyonuyla İstanbul'a geçti.

28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ana gündemini NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönüşümü, uluslararası terörle mücadele, yeni güvenlik tehditleri ve Irak'taki geçiş hükümetine verilecek destek oluşturdu.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

Zirve süresince İstanbul adeta güvenlik çemberine alındı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ile liderlerin ağırlandığı Çırağan Sarayı yoğun güvenlik önlemleriyle korundu.

Yaklaşık 25 bin polis zirvenin güvenliği için görev aldı. "NATO Vadisi" olarak adlandırılan bölge üç gün boyunca sivillere kapatıldı, yollar trafiğe kapatıldı.

ZİRVE ÖNCESİ TERÖR SALDIRISI

İstanbul, zirve öncesinde terör saldırısının da hedefi oldu.

Bir İETT otobüsünde meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

Yaklaşık 3 bin 500 gazetecinin görev yaptığı uluslararası basın merkezi ise dönemin en gelişmiş teknolojileriyle donatılarak zirve boyunca adeta bir komuta merkezi olarak hizmet verdi.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

BUSH'TAN PKK MESAJI

Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Bush, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın çalışma içinde olduklarını belirterek, Türkiye ile tarihi bağlara sahip olduklarını ifade etti.

Bush, PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vererek, "Teröristlerin peşindeyiz ve bu konuda ciddiyiz." ifadelerini kullandı.

YILLARCA KONUŞULAN DAVET KRİZİ

28 Haziran akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipliğinde liderler onuruna verilen yemekte yaşanan bir gelişme ise uzun yıllar Türkiye'nin gündeminde kaldı.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başörtüsü nedeniyle davete çağrılmadı. Recep Tayyip Erdoğan ise "Devletin itibarı söz konusu" diyerek resepsiyona tek başına katıldı.

2004'te İstanbul, 2026'da Ankara... Türkiye NATO tarihinde bir ilke hazırlanıyor

22 YIL SONRA ANKARA'DA TARİHİ İLK

Aradan geçen 22 yılın ardından Türkiye, NATO Liderler Zirvesi'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zirveyle birlikte NATO tarihinde de bir ilk yaşanacak.

2004 yılında İstanbul'daki NATO Zirvesi'ne liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılında Ankara'daki zirveye de başkanlık edecek.

Böylece Erdoğan, NATO tarihinde ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen iki farklı NATO Liderler Zirvesi'ne başkanlık eden ilk lider olarak tarihe geçecek.

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