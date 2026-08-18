30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlek'ten yardım istedi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 Ocak 1996 tarihinde öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım isteyerek, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur." dedi.

Samsun'da 7 Ocak 1996 tarihinde iş yerinde bıçaklanıp öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, yaklaşık 30 senedir faili bulunamayan cinayetin gün yüzüne çıkarılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajı'nda yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne Site Cami Pasajı'nda gece bekçisi olarak görev yapan 6 çocuk babası 44 yaşındaki Hamit Geyik, bekçilik yaptığı iş yerinde saldırıya uğradı. Geyik'in başına taşla vurulmasının ardından bıçaklandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cinayetle alakalı yapılan araştırmalarda katile ait herhangi bir ize rastlanamadı.

30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlekten yardım istedi

20 YIL SONRA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Uzun senelerdir Antalya'da ikamet eden ve babasının ölümünden yıllar sonra Samsun'a gelen 58 yaşındaki Meryem Aydın, Samsun Adliyesi önünde açıklama yapıp babasının katilinin bulunmasını talep etti. Aydın, cinayetten yaklaşık 20 sene sonra dosyanın zaman aşımına uğradığı ve kapandığı doğrultusunda evrak geldiğini, bu gelişmeden iki gün sonra annesi Ceyran Geyik'in de yaşadığı acıya dayanamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Meryem Aydın yaptığı açıklamada, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım. Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" ifadelerini kullandı.

"KATİLLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Babasının mezarında kemiklerinin bile kalmadığını ifade eden Aydın, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden açarak faillerin bulunmasını ve yakalanmasını sağladı. Benim babamın da katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının cinayetinin aydınlatılmasını ve ailesinin senelerdir dinmeyen gözyaşının son bulmasını istedi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Bakan Gürlek duyurdu, 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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