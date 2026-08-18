Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlek'ten yardım istedi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlek'ten yardım istedi
Fotoğraf Başlığı 30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlekten yardım istedi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 Ocak 1996 tarihinde öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım isteyerek, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Samsun'da 7 Ocak 1996 tarihinde iş yerinde bıçaklanıp öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, yaklaşık 30 senedir faili bulunamayan cinayetin gün yüzüne çıkarılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten destek istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajı'nda yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'ne Site Cami Pasajı'nda gece bekçisi olarak görev yapan 6 çocuk babası 44 yaşındaki Hamit Geyik, bekçilik yaptığı iş yerinde saldırıya uğradı. Geyik'in başına taşla vurulmasının ardından bıçaklandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cinayetle alakalı yapılan araştırmalarda katile ait herhangi bir ize rastlanamadı.

30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlekten yardım istedi
Başlık Resmi30 yıldır babasını katillerini arıyor! Akın Gürlekten yardım istedi

20 YIL SONRA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Uzun senelerdir Antalya'da ikamet eden ve babasının ölümünden yıllar sonra Samsun'a gelen 58 yaşındaki Meryem Aydın, Samsun Adliyesi önünde açıklama yapıp babasının katilinin bulunmasını talep etti. Aydın, cinayetten yaklaşık 20 sene sonra dosyanın zaman aşımına uğradığı ve kapandığı doğrultusunda evrak geldiğini, bu gelişmeden iki gün sonra annesi Ceyran Geyik'in de yaşadığı acıya dayanamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Meryem Aydın yaptığı açıklamada, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım. Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" ifadelerini kullandı.

"KATİLLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Babasının mezarında kemiklerinin bile kalmadığını ifade eden Aydın, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden açarak faillerin bulunmasını ve yakalanmasını sağladı. Benim babamın da katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının cinayetinin aydınlatılmasını ve ailesinin senelerdir dinmeyen gözyaşının son bulmasını istedi.

BAKMADAN GEÇME
Bakan Gürlek duyurdu, 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
GÜNDEM

Bakan Gürlek duyurdu, 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye krizinde S-400 için sürpriz seçenekler masada: ABD basını BAE ve imha planını yazdı!
Türkiye krizinde S-400 için sürpriz seçenekler masada: ABD basını BAE ve imha planını yazdı!
Kaydet
Antalya'da skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!
Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler
Kaydet
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralaması: 12 Dev Adam zirvede
FIBA güç sıralaması: 12 Dev Adam yine zirvede
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.