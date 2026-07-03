Edirne Otogarı ihalesini alamadığı iddialarıyla gündeme gelen Metro Turizm, Trakya hattındaki seferlerinde dikkat çeken bir fiyat indirimi yaptı. Keşan-İstanbul hattında biletler 500 TL'ye kadar gerilerken, firma yönetimi indirimin rekabet değil, akaryakıt maliyetlerindeki düşüşten kaynaklandığını savundu.

İddialara göre firma, özellikle Trakya bölgesindeki seferlerde fiyatları aşağı çekerek yeni bir rekabet süreci başlattı. Keşan-İstanbul Esenler hattında daha önce 850 TL seviyelerinde olan bilet fiyatlarının 500 TL'ye kadar indirildiği, gidiş-dönüş bilet alan yolcular için ise 700 TL'lik özel kampanya uygulandığı belirtildi. Bölgedeki bazı taşımacılık firmalarının da fiyatlarını revize ettiği, 800 TL seviyesinde olan minibüs ücretlerinin yaklaşık 600 TL bandına çekildiği ifade edildi.

EDİRNE-İSTANBUL HATTINDA DİKKAT ÇEKEN FİYAT DEĞİŞİMİ

Çevrim içi bilet satış platformlarında yer alan verilere göre, Edirne-İstanbul güzergahında bazı seferlerde bilet fiyatlarının 420 ile 700 TL arasında değiştiği görülüyor. Metro Turizm'in bazı seferlerinde ise 500 TL seviyesinde bilet satışları dikkat çekiyor.

İhale sonrası dikkat çeken hamle! Bilet fiyatları 500 liraya kadar düştü

"AKARYAKIT DÜŞTÜ, BİZ DE FİYATLARI İNDİRDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Metro Turizm Trakya Sorumlusu Mustafa Altunhan, İran savaşı döneminde yüzde 40 yükselen akaryakıt maliyetlerinin son dönemde gerilemesiyle birlikte otobüs bilet fiyatlarının 500 TL bandına çekilebildiğini belirtti. Altunhan, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün taşımacılık sektörüne olumlu yansıması gerektiğini ifade ederek, Türkiye genelinde şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 oranında indirim yapılmasının mümkün olduğunu savundu. Altunhan şunları söyledi:

"Daha önce arkadaşım Galip Öztürk ile birlikte bir video paylaşmıştık. O videoda Keşan-İstanbul hattındaki bilet fiyatının 850 liradan 500 liraya düşürüldüğünü ifade etmiştik. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum; biz yalnızca Keşan hattında değil, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne dahil olmak üzere Trakya genelinde fiyat güncellemesi yaptık. Bunun yanlış anlaşılmasını veya farklı yerlere çekilmesini istemiyoruz."

"RAKİPLERİ BİTİRMEK İÇİN DEĞİL, MALİYETLER DÜŞTÜĞÜ İÇİN"

Altunhan, "Bazı yorumlarda, Metro Turizm'in Trakya'daki diğer otobüs firmalarını bitirmek için fiyatları düşürdüğü yönünde iddialar yer alıyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Böyle bir niyetimiz yok. Fiyat değişikliğinin sebebi tamamen maliyetlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi İran'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları yaklaşık yüzde 40 oranında artmıştı. Bu artış, doğal olarak bilet fiyatlarına da yansımış ve zam yapılmıştı. Şimdi ise petrol fiyatlarında yeniden yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı. Biz de bu doğrultuda bilet fiyatlarını tekrar güncelledik. Yani yapılan işlem tamamen maliyetlere bağlı bir düzenlemedir. Aslında sektördeki tüm firmaların da benzer şekilde hareket etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İhale sonrası dikkat çeken hamle! Bilet fiyatları 500 liraya kadar düştü

"MALİYETLER DÜŞÜNCE FİYATLAR DA GERİ GELMELİ"

Savaş öncesi fiyatların daha düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Altunhan, "Hatırlarsanız, daha 8-9 ay öncesine kadar Edirne-İstanbul hattı 500 liraydı. İran'daki gelişmeler sonrası bu fiyatlar 700 liraya çıktı, Keşan 850 liraya kadar yükseldi, Kırklareli de benzer seviyelere geldi. O dönemde de en uygun fiyatlı taşımayı yapan firmalardan biriydik. Burada asıl dikkat çekmek istediğim konu şu: Maliyetler yükseldiğinde fiyatlar hızlıca artıyor ancak maliyetler düştüğünde aynı hızla geri çekilmiyor. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, Türkiye genelinde birçok alanda yaşanan bir durum. Oysa fiyatların dengelenmesi gerekiyor. Aksi halde insanlar daha uygun seçenekler için yurt dışını tercih ediyor. Ulaşım, restoran ve tatil maliyetleri yüksek olursa, vatandaşın farklı alternatiflere yönelmesi kaçınılmazdır" dedi.

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