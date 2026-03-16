Bayram hareketliliği başladı. İstanbul’dan Anadolu’ya giden otobüslerde biletler tükenmek üzere.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil sebebiyle ana seferlerin doluluk seviyesinin yüzde 90’a geldiğini söyledi.

Özcan, “Son 2,5 aydır İstanbul Esenler Otogarı’nda günlük otobüs sayısı 700’lere kadar düştü. Daha önce bu sayı 1.500-1.800 civarındaydı. Daha eski dönemlerde ise 2.000’in üzerindeydi. Bayramda günlük otobüs sefer sayılarının 1.200-1.300 hatta 1.400 olmasını bekliyoruz” dedi.

Çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı yüzde 12 ila 15 arasındaki komisyonların sektör için büyük sorun oluşturduğunu belirten Özcan, 1.000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini, bu durumun firmaların gelirini ciddi şekilde azalttığını ifade etti.

Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5’e çekilmesinin firmaları rahatlatacağını dile getirdi. İstanbul’da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmasının firmalar için ciddi maliyet oluşturduğunu aktaran Özcan, otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesini talep etti.

ALIŞVERİŞ 100 MİLYARI AŞACAK

Öte yandan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bayram alışverişlerinden 100-120 milyar lira hasılat beklendiğini bildirdi. Palandöken, “Geçen yılki bayramda 90 milyar lira hasılat gerçekleşti. Bu yıl fiyatların yükselmesi sebebiyle beklenti biraz daha yüksek” dedi.

