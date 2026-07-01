2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar için başvuru ve sınav takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan programa göre lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarının başvuru tarihleri belli oldu. "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "2026 KPSS sınavları hangi tarihte yapılacak?" soruları adayların gündeminde yer alıyor.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav programıyla birlikte lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar, başvurularını 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavın ardından adayların beklediği sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 22-23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının birinci günü 12 Eylül 2026, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları da 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarının katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılabilecek. KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman? 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) katılacak adaylar başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri 5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. DHBT oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.



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