Futbolseverlerin merakla beklediği 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) profesyonel liglerin başlangıç takvimini duyurdu. Alınan kararla birlikte Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yeni sezonun ilk düdüğünün çalacağı tarihler netleşti.

Süper Lig ne zaman başlıyor merak edilirken Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri de netleşti. Fikstür çekimi, devre arası takvimi, hafta içi oynanacak karşılaşmalar ve sezonun tamamlanmasına ilişkin detayların federasyon tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor 2027? Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışı 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla yapılacak.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar Ağustos ayının ikinci yarısında sahaya çıkarak uzun maratona başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor 2027? Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu

TRENDYOL 1. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'de ise sezon, Süper Lig'den bir hafta önce başlayacak. İlk hafta maçları 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadele edecek ekipler, yeni sezon heyecanını Ağustos ayının ilk haftasında yaşayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor 2027? Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu

NESİNE 2. LİG VE NESİNE 3. LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Alt liglerde mücadele edecek kulüpler için de sezon başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları 5 ve 6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

TFF profesyonel liglerin başlangıç tarihlerini kamuoyuyla paylaşırken, sezonun ayrıntılı planlamasının ise daha sonraki süreçte duyurulacağını bildirdi.

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