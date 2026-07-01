Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) hazırlanan öğretmen adaylarının gündeminde sınav tarihindeki değişiklik yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 sınav takviminde güncellemeye giderek AGS ve beraberindeki oturumların yeni tarihini duyurdu. Yapılan düzenleme kapsamında sınavın uygulanacağı tarih değişirken, adaylara sınav merkezi tercihlerini yeniden düzenleme hakkı da tanındı.

2026 MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. 3-5 Haziran 2026 tarihleri arasında geç başvuru sürecinde sınav merkezi tercihlerini yeniden güncelleyebildi. Peki AGS ne zaman, sınav ertelendi mi?

AGS ne zaman, sınav ertelendi mi? ÖSYM AGS tarihine ilişkin duyuru yayımladı

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

AGS ne zaman, sınav ertelendi mi? ÖSYM AGS tarihine ilişkin duyuru yayımladı

HANGİ SINAVLARIN TARİHİ DEĞİŞTİ?

ÖSYM'nin yayımladığı güncellenmiş takvime göre yalnızca AGS'nin tarihi değişmedi. Aynı karar kapsamında 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.

Daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenmesi planlanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) ise 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AGS ne zaman, sınav ertelendi mi? ÖSYM AGS tarihine ilişkin duyuru yayımladı

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güncellenen sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS, AGS ve ÖABT oturumlarının sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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