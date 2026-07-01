2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Meksikalılar, Dünya Kupası'ndaki 4. maçında da gol yemeyerek dikkat çekmeyi başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador, Mexico City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika, kısa sürede Ekvador'u tedirgin edecek pozisyonlar üretmeyi başardı. Meksika'nın yoğun baskısına Ekvador, 22 dakika dayanabildi.

Dünya Kupası'nda gol bile yemediler! Meksika, Ekvador'u da geçti: Son 16 turuna kaldı

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Rakibinin kendini hücumda göstermek istediği dakikalarda orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma kalkan ev sahibi ekip, Quinones'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Meksika, 31. dakikada rakibinin bu sefer savunmada kaybettiği topla gelişen atakta Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaparak rahat bir nefes aldı. İkinci golün sonrasında riskleri alarak daha ofansif bir oyuna geçen Ekvador, Meksika kalesinde pozisyonlar üretse de devreye Meksika 2-0 önde girdi.

Dünya Kupası'nda gol bile yemediler! Meksika, Ekvador'u da geçti: Son 16 turuna kaldı

İKİNCİ YARIDA BAŞKA GOL OLMADI

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak daha ofansif başlayan Ekvador, oyunu uzun süre Meksika yarı alanında oynadı. Meksika'nın iyi kapanmasıyla sadece üst üste paslar yapan Güney Amerika temsilcisi rakibinin kalesinde etkili pozisyon üretemedi. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan Ekvador, rakibi karşısında skoru değiştirecek girişimler yapamayınca karşılaşma Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Dünya Kupası'nda gol bile yemediler! Meksika, Ekvador'u da geçti: Son 16 turuna kaldı

MEKSİKA GOL YEMİYOR

A Grubu'ndaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika, üçüncü maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Ekvador maçını da 2-0 kazanarak tur atlayan 'El Tri' (Üç renkliler), oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

MEKSİKA'NIN RAKİBİ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Son 16 turuna yükselen Meksika, bu akşam oynanacak İngiltere - Demokratik Kongo mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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