ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi başladı. Akademik kariyer hedefleyenler ile lisansüstü eğitim planlayan adayların katılım sağlayacağı sınav öncesinde geç başvuru işlemleri yalnızca belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Peki 2026-YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman sona erecek, sınav hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026-YÖKDİL/2 kapsamında geç başvuru işlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde başladı. Başvurusunu normal takvim içerisinde tamamlayamayan adaylar, geç başvuru hakkından bugün yararlanabilecek. Geç başvurular 30 Haziran 2026 günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026-YÖKDİL/2 geç başvurular başladı! Sınav ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, sistemde yer alan başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Geç başvuru kapsamında sınava katılacak adayların ödemesi gereken sınav ücreti ise 1.200 TL olarak uygulanıyor.

2026-YÖKDİL/2 geç başvurular başladı! Sınav ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026-YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından belirtilen sınav merkezlerinde sınava katılabilecek.

2026-YÖKDİL/2 geç başvurular başladı! Sınav ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih de sınav takvimiyle birlikte belli oldu.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.



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